Wie Zoë Kravitz und Lisa Bonet Teil von Taylor Swifts Haus zerstörten

Schauspielerin Zoë Kravitz und ihre Mutter und Kollegin Lisa Bonet kamen eigenen Angaben zufolge bei Superstar Taylor Swift unter, als Anfang des Jahres in Los Angeles verheerende Waldbrände wüteten. Die beiden hätten etwa zwei Wochen in der Villa verbracht - gemeinsam mit Bonets Schlange, wie Kravitz in der Show von US-Moderator Seth Meyers erzählte . Swift sei zu dieser Zeit nicht da gewesen.

An ihrem letzten Tag sei das Tier beinahe ausgebüchst. "Ich habe meine Sachen gepackt und zu meiner Mutter gesagt: 'Ich möchte ein guter Gast sein. Ich möchte Orte besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ich möchte nicht, dass sie überhaupt merkt, dass wir hier waren'", so Kravitz im Gespräch mit Seth Meyers. "Also ging ich herum und räumte auf."

Auf einmal habe ihre Mutter sie mit "super hoher Stimme" von einem anderen Stockwerk aus angerufen. Es stellte sich heraus, dass Bonet das Tier namens Orpheus kurz bei geschlossener Tür im Bad abgesetzt hatte, um sich das Gesicht zu waschen. Orpheus hatte aber "dieses kleine Loch in der Ecke gefunden". Bonet - in der Ecke kauernd - erwischte die Schlange gerade noch, wusste aber nicht weiter. Panik sei ausgebrochen. Schlussendlich sei der anwesende Hausverwalter zur Tat geschritten. "Er holt eine Brechstange (...). Wir reißen die Fliesen heraus. Wir kratzen die Wände auf", erzählt Kravitz. "Und dann kam dieser Moment, in dem ich dachte: 'Entweder zerstören wir ihr Badezimmer ganz oder ich muss ihr sagen, dass irgendwo in ihrem Haus eine Schlange ist.'"

"Ich möchte mit dir über etwas sprechen"

Sie entschieden sich dafür, den Raum zu zerlegen und Kravitz bat Swifts Mitarbeiter, seiner Chefin vorerst nichts zu erzählen, bis die Schäden repariert wurden. Die Kosten dafür habe "selbstverständlich" sie selbst übernehmen wollen. "Ich habe sie dann angerufen und gesagt habe: 'Heeey! – auch mit sehr hoher Stimme – 'Ich möchte mit dir über etwas sprechen', so Kravitz. "Und sie sagte: 'Geht es darum, dass du fast eine Schlange in meinem Haus verloren und mein Badezimmer zerstört hast?'" Inzwischen dürften alle Beteiligten über den Vorfall lachen können.