Ashley Biden: Tochter von Joe Biden reichte nach 13 Jahren Scheidung ein

Ashley Biden , Tochter des früheren US-Präsidenten Joe Biden , hat mehreren Medienberichten zufolge in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania die Scheidung von Howard Krein eingereicht. Die Sozialarbeiterin und Aktivistin und der Plastische Chirurg und Hals-Nasen-Ohren-Arzt waren rund 13 Jahre verheiratet.

Ashley Biden ist die Tochter aus der zweiten Ehe des Demokraten mit Jill Biden. Die Biden-Familie hat in der Vergangenheit schwere Schicksalsschläge erlebt. Als junger Mann hatte Joe Biden 1972 seine damalige erste Frau Neilia und die gemeinsame Tochter Naomi bei einem Autounfall verloren. Seine Söhne Beau und Hunter überlebten. Jill Biden übernahm später die Mutterrolle für die beiden Buben. 2015 starb Bidens Sohn Beau allerdings im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.

Biden und Krein hatten sich 2012 das Jawort gegeben.