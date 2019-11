Wolke Hegenbarth verrät den Namen ihres Sohnes

Nach vier Jahren Beziehung mit Partner Oliver Vaid verkündete Schauspielerin Wolke Hegenbarth im September 2019 die Geburt ihres ersten Kindes. Auch über den Verlauf ihrer Schwangerschaft informierte die 39-Jährige ihre Fans regelmäßig auf Instagram.

Darauf, wie ihr Kleiner heißt, mussten diese aber bis jetzt warten. Nun ist es so weit: Zu einem gemeinsamen Mutter-Sohn-Foto in Schwarz-Weiß kommentierte sie: "Meine Nase hat er immer noch! Like mother, like son, würd ich mal sagen" und verriet auch gleich den Namen ihres Nachwuchses: Avi heißt der mittlerweile rund zwei Monate alte Junge - was so viel wie "Sonnenschein" bedeutet.