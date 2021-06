Witwe enthüllt tragisches Detail über Willi Herrens Todesnacht

Sie wollten ihrer Liebe noch eine Chance geben

Zum Zeitpunkt von Herrens Tod lebte das bereits Paar getrennt. Doch wie Jasmin Herren nun verriet, hatten sie bis zum Schluss Kontakt. In der Todesnacht haben sie zum letzten Mal miteinander gesprochen, wie die Witwe des Entertainers jetzt enthüllte. Besonders tragisch: Das Ex-Paar habe seiner Beziehung eigentlich noch eine Chance geben wollen.

"Kurz vor seinem Tod hatten wir ein Videotelefonat. Er hatte starke Gefühlsschwankungen und wir haben gemeinsam Lösungen dafür gesucht, aber leider vor seinem Tod noch nicht gefunden", so Jasmin Herren, die nach dem Tod des Sängers am Boden zerstört ist. "Wir hatten vor, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, um dort wieder zueinanderzufinden und unsere Zukunft zu besprechen. Mir kann niemand erklären, wer oder was ihn abgehalten hat."

Willi und Jasmin Herren waren seit 2017 zusammen und trauten sich im Jahr darauf. 2019 waren sie gemeinsam in der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Erst im März dieses Jahres hatte Jasmin Herren die Trennung bekannt gegeben, zu der sie sich vergangene Woche zum ersten Mal ausführlich geäußert hatte.

Ihrem Management zufolge soll Herrens Witwe nach dessen Tod einen Zusammenbruch erlitten haben. "Jasmin Herren steht total unter Schock, benötigt ärztliche Betreuung und ist überhaupt nicht in der Lage, sich zum Tod ihres Mannes zu äußern", hatte das Management der 42-Jährigen gegenüber RTL Ende April erklärt. "Jasmin Herren hat die Nachricht über den Tod ihres Mannes von ihrem Management bekommen und nicht wie erhofft aus dem Umfeld von Willi. Sie war zum Zeitpunkt der Nachricht gerade mit ihrem Hund spazieren, ist über die Nachricht zusammen gebrochen und wird gerade medizinisch betreut."