Stars

Wird er der neue James Bond: Callum Turner reagierte auf Gerüchte ausweichend

In britischen Medien wurde spekuliert, Turner könnte ein Kandidat für die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sein.
16.02.2026, 09:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Callum Turner und seine Partnerin, Sängerin Dua Lipa mit Halskette und schulterfreiem Kleid, stehen nebeneinander vor bunten Lichtern.

Der britische Schauspieler Callum Turner hat ausweichend auf Spekulationen reagiert, er könne der nächste James Bond werden. "Ich werde das nicht kommentieren", sagte Turner, der am Sonntag 36 Jahre alt wurde, am Samstag in Berlin.

10 Film-Liebespaare, die sich in Wirklichkeit nicht leiden konnten

In britischen Medien wurde zuvor spekuliert, Turner könnte ein Kandidat für die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sein. Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen "007" Daniel Craig antreten soll.

Turner präsentiert auf der Berlinale den Film "Rosebush Pruning" (Regie: Karim Aïnouz), in dem er an der Seite von Jamie Bell, Pamela Anderson und weiteren Schauspielern zu sehen ist. Der Film läuft im Wettbewerb um den Goldenen Bären.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare