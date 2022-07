Wirbel um Testament von Prinz Philip

Das Berufungsgericht entschied nun am heutigen Freitag, es handle sich nicht um einen Fall, in dem "Fairness verlangte, dass die Medien √ľber die Anh√∂rung informiert oder gebeten wurden, vor dem Urteil Stellungnahmen abzugeben". Es habe keine M√∂glichkeit gegeben, die Presse auf die Anh√∂rung aufmerksam zu machen, "ohne den bef√ľrchteten Mediensturm zu riskieren", so die Richter. Zudem w√§ren die Interessen der K√∂nigin und ihrer Familie nicht gesch√ľtzt gewesen.

"Es ist wahr, dass das Gesetz gleicherma√üen f√ľr die k√∂nigliche Familie gilt, aber das bedeutet nicht, dass das Gesetz in allen Situationen zu den gleichen Ergebnissen f√ľhrt", betonte das Gericht. Die Umst√§nde seien zwar au√üergew√∂hnlich. Aber: "Wir sind uns nicht sicher, ob ein besonderes √∂ffentliches Interesse daran besteht, zu erfahren, wie das Verm√∂gen der k√∂niglichen Familie verteilt wird." Prinz Philip starb rund zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag.