Wilson Gonzalez Ochsenknecht verlobt: So lief der ungeplante Heiratsantrag ab

Wilson Gonzalez Ochsenknecht will heiraten. Zum Staffelfinale von "Diese Ochsenknechts" verkündet er seine Verlobung, wie die Zeitschrift Bunte berichtet.

Das deutsche Blatt durfte die finale Folge, die ab Dienstag, dem 26. Mai auf Sky und WOW und bei Sky One um 20:15 Uhr zu sehen ist, vorab schauen - und verrät, dass Wilson Gonzalez darin auch seine Hochzeitspläne öffentlich macht.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht verlobt: So lief der Heiratsantrag ab

"Das Ding ist: Nach so einem Urlaub gehen alle erstmal getrennte Wege, bis zum nächsten Jahr, wenn wir wieder in Urlaub fahren", erzählt er am Strand in Kapstadt seiner Mutter Natascha, seiner Oma, Bruder Jimi und Schwester Cheyenne. "Ich denke, es ist ein guter Abschluss für einen neuen Anfang. Und somit wollten wir es jetzt offiziell announcen: Wir haben uns verlobt."

Den Antrag habe aber nicht er gemacht, sondern seine Freundin - auch wenn diese die Verlobung womöglich nicht geplant hatte. Er habe seine Partnerin im im Dezember des vergangenen Jahres mit Konzertkarten von Radiohead überrascht. "Sie ist ein riesengroßer Fan, hat sie noch nie live gesehen", schildert er. Beim Konzert machte seine Freundin dem Promi-Sohn kurzerhand einen Heiratsantrag. Sie hatte "Tränen in den Augen und meinte zu mir, ob ich sie heiraten will", erinnert sich Wilson Gonzalez. "Und dann habe ich 'ja' gesagt", fuhr der Reality-Star fort.

Identität von Kindesmutter geheim

Der Name der Freundin von Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist öffentlich nicht bekannt