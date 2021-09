William & Kate sagen London angeblich schon bald goodbye - wo es sie hinzieht

Auch Queen Elizabeth soll Windsor Castle künftig als dauerhaften Wohnsitz nutzen. Eine Residenz in Windsor würde es den Cambridges - wie William und Kate auch genannt werden - und ihren Kindern ermöglichen, das Landleben zu genießen und gleichzeitig nur etwa eine Stunde von London entfernt zu sein. Auch Kates Familie lebt unweit von Windsor - in Berkshire. Eine namentlich nicht genannte Quelle sagte gegenüber Vanity Fair, dass es auf Schloss Windsor jedenfalls genug Platz gebe: "Es gibt Optionen in Windsor Castle. Es ist riesig und sie wären in der Nähe der Königin. Es macht für die Familie Sinn." Das sieht Levin ähnlich. "Familie ist ihnen sehr wichtig", so die Expertin gegenüber GB News.