Will Smith kämpt sich zurück, nahm für 1. Film nach Ohrfeigenskandal 14 Kilo ab

Bei den Dreharbeiten zu "Emancipation" 2021 konnte Hollywoodstar Will Smith wohl nicht ahnen, was für ein Vorfall sein Herzensprojekt Monate später überschatten würde. In dem Historiendrama verkörpert der 54-Jährige einen misshandelten Sklaven in den US-Südstaaten im Jahr 1863, dem die Flucht in die Freiheit gelingt. Das über 100 Millionen Dollar teure Filmepos unter der Regie von Actionexperte Antoine Fuqua, von Smith mitproduziert, startete am 9. Dezember auf Apple TV+. Nun versucht sich der Schauspieler mit dem neuen Streifen zurück ins Filmbusiness und in die Herzen der Fans zu kämpfen. Auf dem Weg zurück stand er auch vor körperlichen Herausforderungen, wie er in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk" angab. 14 Kilo nahm Smith demnach für seine Rolle ab. 2021 hatte er auf Instagram angekündigt, sportlicher werden zu wollen.

Will Smith reumütig und fit zurück