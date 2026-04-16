Wie sich Ex-Bodybuilder Ralf Möller mit 67 "jung und fit" hält

Auch im hohen Alter ist es aus Sicht des Ex-Bodybuilders Ralf Möller nicht zu spät für den erstmaligen Besuch eines Fitnessstudios. "Wenn sich ein 60-, 70- oder 80-Jähriger heute entscheidet, ich fange mal mit Fitnesstraining an, lohnt sich das", sagte der 67 Jahre alte Hollywoodschauspieler ("Gladiator") und ehemalige "Mr. Universum" auf der Fitnessmesse Fibo in Köln. "Auch dann kann er noch Muskeln aufbauen - nicht mehr so wie ein 20-Jähriger, aber es ist möglich."

Training und weitgehend vegetarische Ernährung

Angesichts der steigenden Lebenserwartung sei es enorm wichtig, sich fit zu halten. Wer das nicht tue, könnte irgendwann einsam im Pflegeheim landen. "Du willst dich auch noch mit 70 bücken und den Schuh zumachen können, ohne dabei Rückenschmerzen zu bekommen." Er selbst trainiere viel und achte auf gesunde und weitgehend fleischfreie Ernährung. "Ich bin mittlerweile 67 und fühle mich jung und fit." Am Geburtstag seines Freundes Arnold Schwarzenegger esse er mal ein Schnitzel. "Die gibt es mittlerweile ja vegan." Deutschlands Fitnessstudios boomen, einer Branchenstudie zufolge haben sie rund 12,4 Millionen Mitglieder und damit so viele wie noch nie.