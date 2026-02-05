"Wie Mike Tyson": Jennifer Garner biss Drehpartner Stück Ohr ab

US-Schauspielerin Jennifer Garner (53) hat eigenen Worten zufolge einmal ihrem Drehpartner bei einer Kampfszene ein Stück Ohr abgebissen. Beim Dreh des Action-Thrillers "Operation: Kingdom" von 2007 habe der Regisseur Pete Berg dem anderen Darsteller gesagt, "er solle versuchen, mich zu töten", zitierte das Branchenmagazin The Hollywood Reporter Garner bei einer Pressekonferenz in Santa Monica.

"Wir hatten nicht viel Choreographie und er sagte mir, ich solle alles tun, um zu überleben", führte sie aus. Beide hätten gekämpft und sie sei ihrem Drehpartner auf den Rücken geklettert. "Ich biss ihm ins Ohr und wir haben ein Bild, auf dem ihm ein Stück Ohr fehlt, denn wir haben keine Späße gemacht."