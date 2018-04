Wie der Ur-Opa: So heißt Casiraghis kleiner Prinz

Schon vor einigen Tagen soll Prinzessin Caroline (61) wieder Oma geworden sein. Ihr Sohn Andrea Casiraghi (33) und die Milliarden-Erbin Tatiana Santo Domingo (34) haben ihr drittes Kind bekommen. Nach Sohn Sacha (4) und Tochter India (2) gibt’s nun wieder einen Buben: Max Rainier.

Und endlich hat auch der Palast in Monaco die Geburt jetzt offiziell bestätigt. In einer Aussendung der Großmütter heißt: „Die Prinzessin von Hannover und Frau Vera Santo Domingo freuen sich, die Geburt ihres Enkels Maximilian Rainier am 19. April 2018, bekanntzugeben.“