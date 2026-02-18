Wetten, dass..?-Comeback in Halle: Stadtmarketing reagiert auf Sorge der Kaulitz-Brüder

Ende dieses Jahres sollen die Brüder in der Saalestadt die ZDF-Show moderieren. "Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle - will ich meinen - mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle", sagte Tom Kaulitz. Die Brüder waren sich unsicher, wie es um das Hotelangebot in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wirklich steht. Ihr erster Eindruck: Es gibt nicht viel.

Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz haben Sorge, für ihren Moderatorenjob bei "Wetten, dass..?" im deutschen Halle an der Saale keine geeignete Übernachtungsmöglichkeit zu finden. "Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch", sagte Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Dann riefen sie die Hörerinnen und Hörer mit Wohnung in Halle dazu auf, ihnen Fotos von ihren Wohnungen zu schicken - als alternative Möglichkeit zu Hotels.

Stadt will mit Charme statt Luxus überzeugen

Der Chef des Stadtmarketings in Halle, Mark Lange, zeigte sich amüsiert über die Äußerungen der Zwillinge. "Wir haben hier auch schon andere Promis untergebracht und werden es auch Bill und Tom Kaulitz schön machen können", sagte er. Zwar gebe es keine Häuser über dem Standard von Fünf-Sterne-Hotels, die Stadt werde aber mit Charme statt womöglich gewohntem Luxuslevel überzeugen können. "Und wenn sie wirklich kein Hotel finden, bringe ich sie in meinem Gästezimmer unter. Da haben sie direkten Zugang zu Pool und Sauna", sagte Lange und lachte.

"Wetten, dass..?" am 5. Dezember

Das ZDF hatte Mitte Jänner bekanntgegeben, dass die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurückkehrt - mit den Kaulitz-Brüdern. Die 1981 gestartete Show "Wetten, dass..?" zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte. Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow.