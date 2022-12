Weinstein plant Berufung gegen neuerliches Vergewaltigungsurteil

Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein will gegen seine erneute Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs vorgehen. Weinstein werde Berufung gegen den Schuldspruch einlegen, erklärte sein Sprecher Juda Engelmayer am Dienstag. Ein Geschworenengericht in Los Angeles hatte den 70-Jährigen am Vortag wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll Anfang Jänner verkündet werden.