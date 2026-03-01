Wegen Epstein: Beatrice und Eugenie dürfen nicht nach Ascot

Das legendäre Pferderennen in Ascot findet vom 16. bis 20. Juni statt und ist ein royales Großereignis unter der Schirmherrschaft der britischen Krone.

Doch diesmal dürfen anscheinend die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie nicht dabei sein. Das berichtet zumindest die Mail on Sunday. Grund ist der Epstein-Skandal und die noch nicht geklärten Verwicklungen der beiden darin. Denn auch die Namen der Prinzessinnen kommen in den Epstein-Akten vor. Und ihr Vater, Ex-Prinz Andrew steckt sowieso tief drinnen.

Beatrice und Eugenie sind angeblich von ihrem Ausschluss "völlig überrumpelt" worden. Laut Daily Mail sollen die Prinzessinnen überhaupt auf absehbare Zeit von allen öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Prinz William soll den anderen Royals geraten haben, sich in nächster Zeit nicht mit den beiden Schwestern fotografieren zu lassen. Und genau das wäre in Ascot schwierig.