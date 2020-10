Was treibt eigentlich 90er-Star Alanis Morissette?

"Such Pretty Forks in the Road" ist Morisettes erstes Album seit 2012. "Ich habe drei Kinder geboren. Also war meine Zeit seit dem letzten Album damit gefüllt, ihnen nachzulaufen, sie zu versorgen und mit postpartalen Depressionen zurechtzukommen", erklärt sie ihre lange Studio-Pause.

2010 hatte sich die Kanadierin mit Rapper Mario "Souleye" Treadway in einer privaten Zeremonie in ihrem gemeinsamen Anwesen in Los Angeles trauen lassen. 2010 kam ihr Sohn Ever zur Welt. 2016 folgte Tochter Onyx. Am 12. August 2019 wurde Morisette erneut Mama. Ihr jüngster Sohn hört auf den Namen Winter Mercy.