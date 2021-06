Was sich Vin Diesel und Paul Walker kurz vor dessen Tod schworen

"Ganz klar der beschwerlichste Teil der Dreharbeiten war, dass ich meinen Bruder nicht an meiner Seite hatte, um mich auf ihn verlassen zu können. Mein Bruder fehlte. Ich erinnere mich an einen der letzten Drehs mit ihm, wir haben die Penthouse-Party in Abu Dhabi gedreht, und ein Kameraassistent sagte: 'Darauf warten die Fans, darauf freuen sie sich: Ihr beide zusammen'", sagte Schauspieler Vin Diesel im Jahr 2017 über den ersten Dreh ohne seinen guten Freund Paul Walker.

Zehn gemeinsame Filme

Seit dessen Tod machte es sich Diesel zur Aufgabe, Walkers Vermächtnis aufrechtzuerhalten, und er ist entschlossen, einen Schwur, den sich beide einst gaben, einzuhalten. "Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir gemeinsam zehn "Fast & Furios"-Filme drehen", sagte Diesel in einem Interview. Paul Walker war 2013 40-jährig bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Nun steht erstmal dern neunte Teil der "Fast & Furious"-Reihe um illegale Straßenrennen in den Startlöchern. Am Wochenende hat er in Los Angeles mit vielen Stars seine Weltpremiere gefeiert. Neben zahlreichen Darstellern war auch das Model Meadow Walker (22), Tochter von Paul Walker, unter den Gästen.