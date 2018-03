Was ist mit ihrem Gesicht passiert? Botox-Opfer Helen Hunt

Als coole, natürliche Schönheit wurde sie in den Achtziger Jahren mit Filmen wie " Girls Just Want to Have Fun" und "Peggy Sue hat geheiratet" bekannt.

Der große Durchbruch kam 1996 mit dem Blockbuster "Twister", der Hunt zu den bestbezahlten Schauspielerinnen in Hollywood avancieren lässt. Einer ihrer letzten großen Hits liegt mit "Was Frauen wollen" aus dem Jahr 2000 nun schon länger zurück.