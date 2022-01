"Was hast du gesagt?": Rapper Drake teilt süßes Video von Sohn Adonis

Der Musiker willigte ein und versuchte anschließend jedes Wort zu wiederholen, welches ihm sein Junior versuchte zu lernen. Am Ende des Satzes fragte Drake seinen Sohn Adonis, was er denn jetzt eigentlich gesagt hätte, woraufhin der Promi-Sprössling erwiderte: "Ich sagte: 'Wenn du älter bist, bist du komplett kaputt und wirst dich wieder in den Weltraum verwandeln.'" Der "One Dance"-Star stellte jedoch die Übersetzung seines Sohnes in Frage. "Ist das wirklich das, was du gesagt hast, oder erfindest du nur Sachen?", fragte er. Auf eine lachende und schüchterne Reaktion seines Sohnes antwortete Drake abschließend in seinem süßen Video zu seinem Sohn: "Du bist ein lustiger Typ."