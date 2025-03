Was die Beziehung von Katja Burkard und Hans Mahr gerettet hat

Seit rund 26 Jahren ist die deutsche Moderatorin Katja Burkard mit dem österreichischen Medien-Consulter Hans Mahr zusammen, sie haben zwei Töchter. Ganz reibungslos verlief die Zeit eigenen Angaben zufolge nicht: In ihrer Biografie "60 ist das neue 60" verrät Burkard, dass sie und ihr Partner vor einigen Jahren von der Öffentlichkeit unbemerkt eine Beziehungspause eingelegt hatten. Bild.de hatte vorab aus dem am 12. Februar erschienenen Werk zitiert.

In der Silvesternacht 2021/2022 sei es zwischenzeitlich zur Trennung gekommen. "Mich trieb die Frage um: Will ich weiter in dieser Beziehung sein, in der wir uns beide durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Entwicklungen ganz schön weit voneinander entfernt hatten?" Sie wusste: nein. "Deshalb sagte ich: Ich will nicht mehr", so Burkhard laut bild.de.

Ihre Entscheidung sei für Mahr überraschend gekommen. "Natürlich fiel mein Mann aus allen Wolken. Er hat es nicht verstanden, hat gedacht, dass ich mich wieder einkriege." Andere Partnerinnen oder Partner seien nie ein Thema gewesen. "Stattdessen ging es um den üblichen Nervkram, der seit einer Weile in mir gegärt hatte. Mit einem Mal wusste ich, dass ich so nicht weitermachen wollte."

Schlussendlich kamen sie nach rund einem Jahr wieder zusammen. Während Burkard mit einem Freund in Hamburg feierte, meldete sich Mahr. "Als ich morgens um drei so richtig in den Seilen hing – auch über der Toilette – rief mich mein Mann an. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn unendlich liebe. Dass ich ihn vermisse, aber er mich eben nicht so sieht, wie ich bin." Zuhause in Köln habe man sich dann ausgesöhnt und ausgesprochen.

Qualitätszeit als Beziehungsretter

Im RTL-Interview verriet Burkard ein Beziehungsgeheimnis: "Ich sage immer, wir sind netto höchstens zehn Jahre zusammen, weil der Hans ja an drei bis vier Tagen in der Woche nicht da ist. Und diese knappe Zeit, die wir dann zusammen hatten, hat uns gerettet. Denn wenn wir 24/7 all die Jahre zusammengeblieben wären..." Mahr unterbrach: "Ich glaube, das würdest du nicht ertragen und ich wahrscheinlich auch schwer."

Burkard ist eines der bekanntesten RTL-Gesichter. Populär wurde sie vor allem von 1997 an mit der Moderation des Mittagsjournals "Punkt 12". Unter anderem hat sie aber auch Kinderbücher veröffentlicht. Eines davon heißt "Prinz Grünigitt: Eine Bilderbuchgeschichte für Obst- und Gemüsemuffel".