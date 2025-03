Katy Karrenbauer: Höhe ihrer Pension reicht nicht zum Leben

Karrenbauer: " Ich bin ein Arbeitstier"

Die Höhe ihrer Pension wäre derzeit noch zu niedrig: "Müsste ich jetzt in Rente gehen, könnte ich davon nicht leben", sagt Karrenbauer im Gespräch mit dem Nachrichtenportal t-online.de. "Mich wird es hart treffen, wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht und ich viel ansparen könnte oder aber nochmal für längere Zeit in eine Serie einsteigen darf." Ein Problem seien laut t-online.de Phasen, in denen Schauspielerinnen und Schauspieler aufgrund fehlender Engagements keine Beiträge zur Pensionsversicherung leisten. Karrenbauer: "Ich bin ein Arbeitstier und arbeite gern, aber die Arbeit muss eben auch da sein." Die 62-Jährige möchte ohnehin weitermachen: "Wenn ich gesund bleibe, kann ich als Schauspielerin ja noch einige Jahre meinen Beruf beleben und wenn Produktionen und Produzenten noch lange Lust auf mich und mein Spiel haben, dann freue ich mich weiterhin auf jede Herausforderung."

Ihre Karriere begann Karrenbauer als Vierjährige im Kindergarten mit einem Part in der "Prinzessin auf der Erbse". Bis 2007 spielte Karrenbauer in "Hinter Gittern - Der Frauenknast" die Rolle der lesbischen Gefängnisinsassin Christine Walter. Im Frühjahr 2017 schlüpfte sie noch einmal in ihre Paraderolle und drehte einen Werbeclip für die US-Serie "Orange Is The New Black", die sich ebenfalls um den Alltag in einem Frauengefängnis dreht.