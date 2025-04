Warum sich "Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki aus dem Rampenlich zurückgezogen hat

Als nerdiger Physiker Leonard Hofstadter mit allerhand Selbstzweifeln und einer Psychoanalytikerin als Mutter, die ihren Sohn von klein auf zum Objekt ihrer Forschung machte, wurde der US-amerikanische Schauspieler Johnny Galecki in der Serie "The Big Bang Theory" (2007-2019) weltweit berühmt.

Dabei hatte der Mime, der am Mittwoch seinen 50. Geburtstag feiert, den Durchbruch eigentlich schon viel früher. In der Weihnachtskomödie "Schöne Bescherung" (1989) spielte er Russell Griswold, den Sohn der Familie. Auch in der Sitcom "Roseanne" hatte er von 1992 bis 1997 die Rolle des David Healy.

Obwohl Galecki die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde er in Belgien geboren, da sein Vater zu dieser Zeit Soldat bei der US Air Force und in Europa stationiert war. Erst im Alter von drei Jahren zog die Familie dann in die Vereinigten Staaten, nach Chicago.

Seine Rolle in "The Big Bang Theory" wollte er anfangs gar nicht annehmen, wie er in einem Interview für das Buch "The Big Bang Theory – der definitive Insiderbericht zur kultigen Serie" sagte.

"Ich fand das ursprüngliche Material nicht spannend genug, um mein Leben in New York zu verlassen und eine Sitcom zu machen, von der ich nur neun Seiten hatte." Sein Agent habe ihn dann aber doch dazu überredet, zumindest die Pilotfolge zu drehen und erst einmal zu schauen, was dabei überhaupt herauskommen würde. Dass die Serie zum Kult werden würde, konnte sich anfangs niemand vorstellen.