Warum Prinzessin Kate Schwester Pippa am wichtigsten Tag ihres Lebens nicht beistand

Als Prinz William am 29. April 2011 Kate Middelton heiratete, stand auch deren Schwester Pippa als Trauzeugin im Rampenlicht. Umgekehrt war das aber nicht so. Pippa hat sich auf ihrer Hochzeit mit James Matthews im Jahr 2017 allerdings nicht ganz freiwillig gegen die heutige Prinzessin von Wales als "Maid of Honour" (wird f├╝r unverheiratete Frauen verwendet) bzw. "Matron of Honour" (wird f├╝r verheiratete Frauen) entschieden.