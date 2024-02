Warum "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy keine Fotos mit Fans macht

Diese Einstellung habe sein Leben verändert, erklärte der Hollywood-Star. "Ich erzähle das vielen Leuten, befreundeten Schauspielern. (...) Man muss nicht jeden Ort, den man am Tag besucht hat, auf einem Foto festhalten."

Der Ire erlangte 2002 mit dem Endzeit-Horrorfilm "28 Days Later" weltweite Bekanntheit und spielte jahrelang in der Serie "Peaky Blinders" mit. Als Hauptdarsteller in Christopher Nolans Kinohit "Oppenheimer" wurde er für den Oscar nominiert.