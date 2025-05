Warum Musiker Jan Delay 200 teils abgetragene Sneakers hortet

Musiker Jan Delay bewahrt all seine Sneaker auf - selbst die abgetragenen. "Ich habe gecheckt, dass ich da halt einen krassen Fimmel habe", sagte der 48-Jährige in der "NDR Talk Show" am Freitagabend. "Ich habe wirklich alle behalten ab einem gewissen Alter, also so ab 17 oder 18, also wo der Fuß nicht mehr wächst."