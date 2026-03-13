Warum "Lost"-Star Matthew Fox inmitten seiner Karriere Hollywood verließ
Am Höhepunkt seiner Karriere zog sich Schauspieler Matthew Fox, bekannt aus der US-Fernsehserie "Lost", vor über zehn Jahren aus Hollywood zurück. In seiner TV-Rolle als Dr. Jack Shephard bemühte er sich um das Überleben einer Gruppe von Menschen nach einem Flugzeugabsturz auf einer mysteriösen Insel - und wurde damit weltberühmt.
Fox: "War Zeit, mich intensiv um meine Familie zu kümmern"
Dem Branchenmagazin Variety verriet Fox den Grund für seinen Rückzug trotz Erfolg: "Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, mich intensiv um meine Familie zu kümmern." Zeit mit seinen Kindern sei zu kurz gekommen: "Ich habe einen Teil ihrer Kindheit verpasst, weil ich die ganze Zeit am Set von 'Lost' war, Filme gedreht und für alles geworben habe", so Fox. "Es war der richtige Moment für mich, einen Schritt zurückzutreten, mir eine Auszeit zu nehmen und mich den Menschen zu widmen, die ich am meisten liebe und die mir am wichtigsten sind."
Schlussendlich begann er, das "Geschichtenerzählen zu vermissen", und kehrte ins Rampenlicht zurück.
Heute ist Fox 59 Jahre alt und in der Serie "The Madison" zu sehen.
Nach einem Wirtschaftsstudium an der Columbia Universität plante Matthew Fox eigentlich eine Karriere an der Wall Street, sein Interesse an der Schauspielerei wurde durch seine Model-Erfahrungen geweckt. Die Öffentlichkeit entdeckte ihn in der TV-Serie "Party of Five". So richtig startete seine Karriere allerdings erst mit der Serie "Lost". 2008 sah man ihn gemeinsam mit Dennis Quaid und Forest Whitaker im Thriller "Vantage Point".
Fox machte auch schon mit unerfreulichen Nachrichten Schlagzeilen: Nach einer Handgreiflichkeit musste er 2011 einige Zeit in Polizei-Obhut verbringen. Wie der US-Sender ABC News damals berichtete, soll sich der Schauspieler nach Polizeiangaben zu nächtlicher Stunde mit einer Busfahrerin angelegt haben. Es sei zu einer Schlägerei gekommen, als die Lenkerin ihn daran hinderte, den privaten Bus zu besteigen. Die Frau erzählte dem Promiportal Tmz.com, Fox habe nach Alkohol gerochen und sie angegriffen. Sie habe zurückgeschlagen, um sich zu wehren.
