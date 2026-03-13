Am Höhepunkt seiner Karriere zog sich Schauspieler Matthew Fox, bekannt aus der US-Fernsehserie "Lost", vor über zehn Jahren aus Hollywood zurück. In seiner TV-Rolle als Dr. Jack Shephard bemühte er sich um das Überleben einer Gruppe von Menschen nach einem Flugzeugabsturz auf einer mysteriösen Insel - und wurde damit weltberühmt.

Fox: "War Zeit, mich intensiv um meine Familie zu kümmern"

Dem Branchenmagazin Variety verriet Fox den Grund für seinen Rückzug trotz Erfolg: "Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, mich intensiv um meine Familie zu kümmern." Zeit mit seinen Kindern sei zu kurz gekommen: "Ich habe einen Teil ihrer Kindheit verpasst, weil ich die ganze Zeit am Set von 'Lost' war, Filme gedreht und für alles geworben habe", so Fox. "Es war der richtige Moment für mich, einen Schritt zurückzutreten, mir eine Auszeit zu nehmen und mich den Menschen zu widmen, die ich am meisten liebe und die mir am wichtigsten sind."

Schlussendlich begann er, das "Geschichtenerzählen zu vermissen", und kehrte ins Rampenlicht zurück.