Warum ist Roseanne Trump-Wählerin? "Er will friedliche Welt"

Roseannes Meinung zu Trump

Im Interview mit bluewin.ch sagt Schauspielerin Barr ihre Meinung über Trump:

Ein Auszug:

Im Gegensatz zu vielen Kollegen in Hollywood sind Sie ja Trump-Wählerin. Wie politisch ist die neue "Roseanne"?

Alles, was dem Arbeitervolk passiert, ist politisch. Wir greifen das Gesundheitssystem auf und was halt sonst noch so ansteht. Viele meiner Freunde haben die Eltern zu sich nehmen müssen oder ihre erwachsenen Kinder und Großkinder, weil sie sich keine eigene Bleibe mehr leisten können. Themen halt, die normale Leute betreffen und man sonst in der Unterhaltung nicht findet. Ich will damit die Leute aus ihrer Misere holen, indem ich ihnen zeige, dass man über Elendes auch lachen kann.

Ist "Roseanne" also Ihre Art, eine Brücke in den tief gespaltenen Vereinigten Staaten zu schlagen?

Ja, das hoffe ich. Wir sind zu gespalten. Auch in meiner Familie. Ich habe drei Töchter in den Vierzigern und die denken ganz und gar nicht so wie ich. Wir stritten und streiten uns um die Wahlen. Das finde ich traurig. Wieso versucht man nicht zu verstehen, wieso sich die Leute so fühlen und so gewählt haben? Man muss doch ein Mitgefühl mit den Leuten haben, sonst ist das Leben schrecklich. Aber darauf sagen meine Girls bloß "fuck you".

Sie sehen offenbar etwas im amerikanischen Präsidenten, das viele Leute nicht sehen…

Weil sie durch eine bestimmte Linse schauen. Sie sehen nur, was sie eh schon wissen. Meiner Meinung nach ist es eine gute Sache, wenn Nordkorea und bald auch der Iran darüber reden werden, ihre Atomwaffen-Programme zurückzufahren. Ich halte es auch für eine gute Sache, wenn Trump sich mit Putin befreundet, statt gegen ihn in einen Atomkrieg zu ziehen. Ich glaube, Trump will eine friedliche Welt. Ob er das auch erreicht, werden wir sehen. Ich bete, dass er es schafft.