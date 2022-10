Warum die kleine Tochter von Alanis Morissette sie nicht "Mama" nennen will

Sängerin Alanis Morissette hat erzählt, dass ihre sechsjährige Tochter Onyx sie nicht "Mama" nennt. Stattdessen habe sie sich entschieden, sie mit ihrem Vor- und Nachnamen anzusprechen, so die 48-Jährige in der Show des US-Radiomoderators Gary Bryan. "Weil sie bemerkt hat, dass niemand meinen vollen Namen verwendet, wenn wir in einer persönlichen Umgebung sind." Also sage das Mädchen eben "Alanis Morissette" zu ihr.