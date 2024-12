Warum Denzel Washington (70) das Schauspielen als Brücke zu seinen Vorfahren sieht

Die Leute in unserem Geschäft haben diese Attitüde, dass Filmemachen so schrecklich schwierig ist. Was für ein Unsinn. Deinen Sohn in den Krieg zu schicken ist schwierig. Filme sind ein Geschenk. Dieser Job ist ein Geschenk. Nehmt Euch bitte weniger wichtig.

Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder?

Ich wollte nie, dass sie in dieses Business gehen, aber ich wünschte mir immer, dass sie ihre Träume wahr machen. Und der Traum meines ältesten Sohnes John David war es Regisseur zu sein. Meine Tochter Katia wollte Cutterin werden, jetzt ist sie Produzentin. Wer bin ich, ihnen das ausreden zu wollen? Alle meine Kinder haben ein größeres Filmwissen als ich. Mein jüngster Sohn Malcolm ist ein wandelndes Kinolexikon und meine jüngste Tochter Olivia hat schon in der Schule Theater gespielt. Zum Glück ist sie sehr gut!

Sie sind seit 41 Jahren verheiratet – was ist das Geheimnis?

Pauletta erträgt mich! Früher sagte sie immer, dass ich zwischen Filmen nicht länger als drei, vier Wochen auszuhalten bin, aber jetzt hat sie sich dran gewöhnt, dass ich mir vier, fünf Monate freinehme.

Man sagt Ihnen nach, dass Sie Method Acting praktizieren ...

Für mich ist Schauspielen eine Brücke zu unseren Vorfahren, das geht zurück bis nach Afrika. Es ist etwas Greifbares, Spirituelles, Reales, das ich fühlen kann, wenn ich spiele. Ich erinnere mich, wie ich meiner Mutter zu Beginn meiner Karriere, als ich anfing, es als Schauspieler zu schaffen, von diesem Gefühl in mir erzählt habe. Sie sagte: „Junge, all diese Vorfahren haben für dich gebetet. All die Seelen, die für dich geopfert wurden.“ Und dann fängst du an, darüber nachzudenken. All jene, die so aussehen wie wir, die es nie geschafft haben, die aufgehängt wurden, die erschossen wurden, die getötet wurden, ganze Generationen, die nur ums Überleben gekämpft haben. Und all das steckt in uns. Wir gehen da tief rein, und das ist auch beängstigend. Es ist in uns und kommt auf eine Weise heraus, die man nicht berechnen kann. Es ist kein "Method Acting", es ist spirituell.