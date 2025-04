Warum Daniel Hartwich jetzt seltener im TV zu sehen ist

Moderator Daniel Hartwich tanzt selbst zwar nicht - liebt aber seine Show "Let's Dance" heiß und innig. "Let's Dance ist mein absolutes Lieblingsformat. Ich hatte am Anfang selbst nicht gedacht, dass mir das Thema Tanz und die "Let's Dance"-Familie mal so ans Herz wachsen", gestand der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Let's Dance-Tour trägt da auch ihren Teil zu bei, einfach weil man da sehr eng aufeinander hängt", sagte er. Man habe schon viel miteinander erlebt. "Let's Dance ist Teil meiner Persönlichkeit geworden", fasste der Moderator zusammen, "auch wenn ich selbst nicht tanze". Hartwich präsentiert die populäre Tanzshow von RTL seit dem Jahr 2010. Am Montag (28. April, 21.15 Uhr, RTL) ist er allerdings in einer anderen Rolle zu sehen. Dann präsentiert er erstmals seine neue Quiz-Show "Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz".

Hartwich wollte sich "zurücknehmen"

Von zwei großen Shows hat Hartwich sich zuletzt aber verabschiedet: Die Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Das Supertalent" werden nun von anderen moderiert. Eine Veränderung, die er nicht bereuen dürfte, wie er im Gespräch mit dem Nachrichtenportal dwdl.de verriet: "Die beiden angesprochenen Formate nicht mehr zu moderieren, war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, die natürlich dazu geführt hat, dass ich nicht mehr so präsent bin. Das finde ich aber auch ganz in Ordnung. In den letzten Jahren gab es wahrscheinlich Phasen, in denen man davon hätte sprechen können, dass es zu viel war. Im Nachhinein frage ich mich auch, warum bestimmte Sendungen nicht eigentlich von anderen Personen moderiert wurden (lacht). Aber ja, es war eine bewusste Entscheidung, sich ein Stück weit zurückzunehmen."

Trennung nach vielen Jahren

Im Februar hatte die deutsche Bild-Zeitung berichtet, dass sich Hartwich nach vielen Jahren von der Mutter seiner Kinder getrennt hat. Zur Trennung haben er und seine Partnerin sich bereits im vergangenen Sommer entschieden, sagte Hartwich der Zeitung. "Wir sind weiterhin freundschaftlich eng miteinander verbunden und kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder", sagte er weiter. Demnach waren beide seit 2009 ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder.

Von 2013 bis 2022 hatte Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow das Dschungelcamp moderiert. Als Grund für den Ausstieg gab er damals an, dass seine Familie ihn aufgrund der Schulpflicht nicht mehr zu den Dreharbeiten begleiten könne.