Ehemann von "Sturm der Liebe"-Star Marion Mitterhammer verstorben

"Zum Schluss hat immer gesagt: Nur das Einfache ist ganz groß"

Bücking erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Filmpreis und den Deutschen Kamerapreis. Die Kamera-Arbeit ihres Mannes sei jahrelang stilprägend im deutschen Film gewesen, sagte Marion Mitterhammer der dpa. "Zum Schluss hat immer gesagt: Nur das Einfache ist ganz groß. Das war zum Schluss sein Thema."

Er sei am 24. April in Sollstedt-Wülfingerode bei Nordhausen gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. Im thüringischen Bleicherode geboren, war Bücking als Teenager mit seiner Familie 1961 nach Westdeutschland geflüchtet. Erste filmische Erfahrung als Kameraassistent und Beleuchter sammelte er in Produktionen von Rainer Werner Fassbinder, Roland Klick und Margarethe von Trotta, bevor er selbst begann zu drehen und zu inszenieren.

Ein besonders ungewöhnliches Projekt war "Lotti oder der etwas andere Heimatfilm" (2020). Dafür trommelte Bücking eine große Zahl der Bürger seines Geburtsortes zusammen. Rund 300 Bleicheröder waren beim Casting und an den Dreharbeiten beteiligt. Neben Marion Mitterhammer als Titelheldin Lotti spielten überwiegend Laiendarsteller mit. Der Film dreht sich um die Rückkehr eines ehemaligen Pornostars in die alte Heimat. "Wir haben das Kino nicht neu erfunden, aber wir hatten Spaß und in einer eher abgehängten Gegend ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl", sagte Regisseur Bücking damals.