War es der echte Jim Carrey oder nicht? César-Akademie meldet sich zu Wort

Copyright-Hinweis öffnen/schließen Jim Carrey holte sich vergangene Woche in der Pariser Konzerthalle Olympia den Ehren-César. Doch weniger das Schaffen, sondern vor allem das Aussehen des kanadisch-amerikanischen Schauspielers, Komikers und Künstlers fand nach der Preisverleihung Beachtung.

Carrey nahm seine Trophäe persönlich entgegen. Bei minutenlangen Ovationen dankte er in einer kurzen Ansprache auf Französisch den Wegbegleitern seiner Karriere und erinnerte daran, dass sich unter seinen Vorfahren ein Franzose befand - vor etwa 300 Jahren.

In den sozialen Medien verbreiteten sich verschiedene Theorien. Carrey, der sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, sehe derart verändert aus, dass es sich auch um einen Doppelgänger gehandelt haben könne, mutmaßten manche Nutzer. Andere wiederum spekulieren über Botox und Beauty-Eingriffe. Und selbst Verschwörungstheorien, wonach der Schauspieler geklont und ersetzt worden sei, kursierten im Netz.

"Jim Carreys Besuch war seit Sommer geplant"

Grégory Caulier, Generaldelegierter der César-Akademie, bezeichnete Carreys Auftritt in einem Statement für das Branchenmagazin Variety als "historischen Moment" und die Spekulationen um den Schauspiel-Star als "Nicht-Thema". "Jim Carreys Besuch war seit diesem Sommer geplant. Von Anfang an war er von der Einladung der Akademie sehr gerührt.

Acht Monate lang fanden konstruktive Gespräche statt. Er arbeitete monatelang an seiner Rede auf Französisch und fragte mich nach der genauen Aussprache bestimmter Wörter", so Caulier. "Er kam mit seiner Partnerin, seiner Tochter, seinem Enkel und 12 engen Freunden und Familienmitgliedern. Sein langjähriger Pressesprecher begleitete ihn. Sein alter Freund Michel Gondry, der einen Film und zwei Serien mit ihm gedreht hat, war auch da, und sie freuten sich sehr, sich wiederzusehen." Caulier erinnere sich nur an Carreys "Großzügigkeit, Freundlichkeit, seine Güte und seine Eleganz".

Dem US-People-Magazin habe Carreys Sprecher bestätigt, dass es Jim Carrey war, "der an der César-Verleihung teilnahm, wo er seinen Ehren-César entgegennahm".