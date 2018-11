Waldbrände in Kalifornien: Dana Schweiger floh im Pyjama

Dana Schweiger und ihre 16-jährige Tochter Emma sind in einer dramatischen Aktion vor den Waldbränden in Kalifornien aus Malibu geflohen. "Die dicken Rauchwolken waren schon über uns und kamen näher. Es war schrecklich", sagte die Ex-Frau des deutschen Schauspielers Til Schweiger der Bild-Zeitung (Mittwochausgabe).

Flucht im Pyjama

Über die Flucht am Freitag berichtet sie: "Ich habe eine Nachricht um 6.30 Uhr bekommen, in der stand, dass wir evakuiert werden. Ich dachte, wir hätten noch Zeit, aber meine Freundin schrieb mir, dass wir sofort unser Haus verlassen müssen."

Sie habe Emma und sechs Freunde ihrer Kinder, die aus Deutschland zu Besuch waren, geweckt, sagte die gebürtige US-Amerikanerin. Dann habe sie geschrien: "Ihr müsst sofort aufstehen! Wir werden evakuiert! Nehmt eure Pässe, Zahnbürsten und Computer! Nehmt eure Autoschlüssel und wir treffen uns in der Einfahrt. Schaut, wie viel Benzin ihr noch habt. Wir treffen uns in Santa Monica. Fahrt und haltet nicht an!"