Schwere Vorwürfe gegen US-Musiker D4vd nach Leichenteilfund in seinem Auto

Eine Woche nach der Mordanklage gegen den US-Musiker D4vd hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles grausige Details zu den Vorwürfen gegen den 21-Jährigen bekanntgegeben. Der Sänger soll ein 14 Jahre altes Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben. In dem neunseitigen Dokument der Anklage wird beschrieben, dass der Musiker mit dem bürgerlichen Namen David Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen hatte, als es 13 war.

Am Vortag des Verschwindens des Mädchens im April 2025 hätten die beiden einen Streit gehabt - der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören. Er habe daraufhin beschlossen, die 14-Jährige "zum Schweigen zu bringen", und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft weiter aus. Danach soll er die Leiche zerstückelt haben.

Leichenteile in Wagen entdeckt

Im vergangenen September stießen Ermittler in einem auf Burke zugelassenen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, auf die Leichenteile. Sie dürften bereits mehrere Monate in dem Fahrzeug gelegen sein.

Burke war am 16. April festgenommen worden. Auf die Anklage in drei Punkten plädierte er auf nicht schuldig. Die Beweismittel würden zeigen, dass er nicht der Mörder sei und er nicht den Tod des Mädchens herbeiführte, hieß es in der Erklärung seiner Anwälte.