Vor Unheilig-Comeback: Der Graf hadert mit ergrautem Bart

Der Graf, Sänger der Band Unheilig ("Geboren um zu leben") hadert mit einem seiner bekanntesten Markenzeichen. Sein Bart - bei dem Musiker an beiden Kinnseiten kantig rasiert - ist mit den Jahren deutlich grauer geworden. "Damit habe ich schon zu kämpfen, das muss ich sagen", sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur - wenn auch mit einem Lachen.

"Das lässt mich wirklich älter aussehen". Wenn er den Bart abrasiere, sehe er eigentlich "circa fünf Jahre jünger aus." Andererseits sei er aber auch "so fit wie nie", betonte der Graf, der weder seinen richtigen Namen noch sein genaues Alter verrät. Jeden zweiten Tag gehe er joggen - und Fleisch esse er mittlerweile nur noch einmal in der Woche. "Das war gar nicht so einfach, ich komme aus einer Metzger-Familie", sagte er. Früher habe es da jeden Tag Fleisch gegeben. "Diesen Kreislauf habe ich jetzt durchbrochen."