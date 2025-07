Vom Ranger zum Polizisten: Schauspieler Christian Tramitz ist 70

Wie Tramitz einmal in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erzählte, habe er sich mit seinem Opa aber kaum über dessen Beruf unterhalten. "Manchmal haben wir im Fernsehen alte Filme angeguckt, und er wusste nicht mehr, wie die ausgehen. Und dann hat er gefragt: Bin ich ein Guter oder ein Böser? Das war lustig. Aber es hat nicht beeinflusst, dass ich Schauspieler geworden bin. Mit dem bin ich zum Fischen gegangen oder ich musste den Garten machen."

Denn zuerst ging Christian Tramitz auch ans Münchner Musikkonservatorium, um dort Geige zu studieren. Später belegte er dann noch die Fächer Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaften an der Universität München. Dann aber wandte er sich doch der Schauspielerei zu und besuchte eine private Schauspielschule in München.

Doch auch seine Karriere lief sehr schnell gut an und er verdiente zuerst sein Geld als Synchronsprecher. Er lieh etwa Jackie Chan , Ben Stiller oder Matt Dillon seine Stimme.

Für den Job als Aktmodell wurde er auf der Straße von einer Frau angesprochen. "Sie wolle meinen Kopf modellieren, ich sollte doch mal vorbeikommen, bat sie mich. Da ist man natürlich geschmeichelt, wenn eine Bildhauerin so etwas sagt und auch noch zehn Mark die Stunde zahlt", erklärte Tramitz. In ihrem Atelier angekommen sei er dann vor einer Gruppe Studenten gestanden und die Künstlerin habe gesagt, er solle sich seiner Kleidung entledigen.

"Ich habe beim 'Paulaner' gearbeitet, als Spülkraft im 'Wendys' in München und war sogar Aktmodell an einer privaten Akademie, um über die Runden zu kommen und Geld zu verdienen".

2011 übernahm er dann die Rolle von Polizeiobermeister Franz Hubert in der ARD-Krimireihe "Hubert und Staller" an der Seite von Helmfried von Lüttichau. 2018 gab’s dafür dann auch eine KURIER-Romy. Und das kurz nachdem Helmfried von Lüttichau aus der Serie ausstieg. Seither heißt die Reihe auch "Hubert ohne Staller".

"Das war für mich schlimm, es war für alle schlimm, auch für den Helmfried übrigens. Er wollte es durchziehen, was Neues machen. Unser Glück war, es intern lösen zu können und Michi Brandner in dieser neuen Funktion zu etablieren. Hätte man die Rolle von Helmfried einfach neu besetzt, wären zu viele Vergleiche angestellt worden. So hatten wir eine Möglichkeit gefunden, die auch die Zuschauer akzeptiert haben. Natürlich gibt es aber auch Leute, die sagen, es ist nicht mehr das Gleiche", sagte Tramitz einmal gegenüber "Hallo München" über den Ausstieg seines Kollegen.