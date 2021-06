Vom "ängstlichen Kind" zum Star: Will Smith bringt Memoiren heraus

Hollywood-Star Will Smith (52) will im November seine Memoiren veröffentlichen. "Mein allererstes Buch", schrieb der Schauspieler am Samstag auf Instagram. Zwei Jahre lang habe er an diesem Buch gearbeitet und viel Liebe hineingesteckt, erzählt Smith in einem Video und hält ein Buchexemplar mit dem Titel "Will" stolz in die Kamera.