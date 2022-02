Völlig am Ende: Channing Tatum spricht über seine Karriere-Auszeit

US-Schauspieler Channing Tatum (41) hat nach eigenen Worten zuletzt eine Pause vom Filmgeschäft gebraucht. "Ich fühlte mich wie das fette Kind am Buffet, das nur arbeitet und arbeitet und arbeitet", sagte er in einem Interview mit dem Magazin Variety über die 2010er-Jahre, in denen er eine Hauptrolle nach der anderen spielte.

Channing Tatum kritisiert sich selbst: "War nicht so gut"

"Ich habe vier Filme hintereinander gedreht, ohne eine Pause zu machen." Mit seinen Leistungen in der Komödie "22 Jump Street" (2014) und dem Science-Fiction-Film "Jupiter Ascending" (2015) sei er dann auch nicht mehr zufrieden gewesen: "In den letzten beiden Filmen war ich nicht so gut, wie ich sein wollte, weil mir die Energie fehlte."