Virologe Hendrik Streeck und Ehemann sind Eltern eines Sohnes geworden

Der deutsche Virologe und CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck (48) und sein Ehemann Paul Zubeil sind Eltern eines Sohnes geworden. "Ja, wir können bestätigen, dass wir Eltern geworden sind", sagte Streeck der Zeitschrift Bunte. "Plötzlich ist da noch einmal ein ganz neuer Sinn in unserem Leben", zeigte sich der frischgebackene Vater glücklich.

Nach Angaben der Bunten wurde das Kind im US-Bundesstaat Idaho geboren, wo sich das Paar derzeit noch aufhalte, um die Ausstellung des Reisepasses für ihren Sohn abzuwarten.