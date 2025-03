Victoria Beckham zeigt bisher unveröffentlichte Fotos von Sohn Brooklyn

Doch Victoria, das weiß man bereits aus ihren "Spice"-Zeiten, weiß regelmäßig zu überraschen. So postete sie nun auf Instagram anlässlich des 26. Geburtstages von Brooklyn, den er am 4. März feierte, bisher noch nie veröffentlichte Fotos ihres ältestes Sohnes.

Victoria und David Beckham gehören zu den meistfotografiertesten Menschen der Welt – wofür das Luxus-Ehepaar auch selbst sorgt, denn seit Beginn ihrer Karrieren (als Spice Girl und Fußball-Star) scheuen die beiden nicht davor zurück, Fans mit Einblicken in ihr Privatleben zu versorgen, sei es mit Familienschnappschüssen oder auch Dokumentationen. Es gibt also sehr wenig Fotos der Beckham-Paares und ihrer Kinder Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) und Harper (14).

Zu den Fotos postete Victoria die Worte: "Wir lieben dich alle so sehr und hoffen, du hast einen wunderbaren Tag." Brooklyn dürfte seinen Geburtstag also nicht gemeinsam mit seiner Familie verbracht haben.

Die nostalgisch anmutenden Fotos zeigen Klein-Brooklyn in den Armen von Mama Victoria und Papa David, beim Kuscheln mit seinem Stofftier sowie beim Herumtollen. Das selbstbewusste Posieren für die Fotolinse scheint der Promisohn in die Wiege gelegt bekommen zu haben.

Gescheiterte Karrieren

Brooklyn Beckham wuchs in Luxus und in Promi-Kreisen auf: Zu seinen Vertrauten zählen nicht nur die Spice Girls Emma Bunton und Melanie Chisholm, sondern auch Elton John und Elizabeth Hurley, die seine Pateneltern sind. Sein Name beruht darauf, da Victoria in der US-Stadt Brooklyn herausfand, dass sie schwanger ist.

Seine Karriere begann Brooklyn als Model, jedoch entwickelte er rasch ein Interesse an Fotografie. Wohl nicht zuletzt dank seiner namhaften Eltern konnte er einige Kampagnen verbuchen und auch ein Fotobuch veröffentlichen, die aber allesamt von der Kritik zerrissen wurden. Sein Studium an der Parsons School of Design der New School in New York brach er bereits nach dem ersten Jahr ab.

Seit 2021 versucht sich Brooklyn wenig erfolgreich als Promi-Koch und moderierte die Online-Videoserie "Cookin' With Brooklyn", die allerdings ebenso regelmäßig auf viel negative Kritik stieß.

In den Schlagzeilen ist er vor allem mit seinem Privatleben: Unter anderem datete er die Schauspielerin Chloë Grace Moretz und Sängerin Rita Ora. Seit 2022 ist er mit Schauspielerin und Milliardärstochter Nicola Peltz verheiratet. US-Star Selena Gomez ist eine enge Freundin des Paares.