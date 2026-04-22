Unerwartete Transformation: Victoria Beckham überrascht mit neuer Haarfarbe

Victoria Beckham hat sich nach vielen Jahren als Brünette für eine Veränderung entschieden. Die Modedesignerin und ehemalige Sängerin, die am 17. April 52 Jahre alt geworden ist, hat sich offenbar zu ihrem Geburtstag eine neue Haarfarbe verpassen lassen.

Victoria Beckham ist jetzt "brond"

Das ehemalige "Spice Girl" hat seine Haare zum Teil aufgehellt. Sie trägt nun eine als "brond" bekannte Haarfarbe, die durch einen Mix aus Blond- und Brauntönen entsteht.

Am Dienstag überraschte die Britin bei einem Besuch der amerikanischen Morgensendung "The Today Show" mit ihrem neuen Look.

Bei ihrem Auftritt präsentierte sie die Modemacherin mit ihrer neuen braunblonden Balayage-Frisur, die ihre Follower auch in einer Instagram-Story zu sehen bekamen.