Victoria Beckham teilt Familienfoto zu 6.: "Ich liebe euch so sehr"

Die britische Modedesignerin Victoria Beckham hat ein Familienfoto mit Ehemann David, ihren Söhnen Brooklyn und Cruz, Tochter Harper und Schwiegertochter Nicole geteilt. "Die schönste Woche. Ich liebe euch alle so sehr", kommentierte sie eine Reihe von SchnappschĂŒssen auf ihrem Instagram-Account. Der erste zeigt sie strahlend zu sechst in einer KĂŒche. Zuletzt hatten mehrere Promi-Portale immer wieder ĂŒber eine angebliche Fehde zwischen Victoria und Nicole berichtet - was diese stets dementierte.