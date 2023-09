Victoria Beckham: Freizügiges Unterwäsche-Shooting für eigene Beauty-Marke

Die drei in der Kollektion enthaltenen Düfte sollen alle einen Einblick in einige der persönlichsten Erinnerungen Victorias an ihren Mann David beinhalten. Die Marke verriet gegenüber DailyMail.com, dass jeder Duft "ihre eigenen Erinnerungen an Erfahrungen und Atmosphären einfängt".

