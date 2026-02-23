"Verrückt": Daniel Radcliffe erinnert sich an "Harry Potter"-Anfänge

Mit Blick auf die geplante "Harry Potter"-Serie hat der britische Schauspieler Daniel Radcliffe eingeräumt, rückblickend erscheine ihm sein damaliges junges Alter "verrückt". "All die Jahre später zu sehen, wie Menschen diese Reise beginnen", sei für ihn "surreal", sagte der 36-Jährige dem Branchenmagazin People.

In Bezug auf seine eigenen Anfänge als "Harry Potter"-Star erklärte er: "Wenn man elf ist und etwas tut, denkt man: Natürlich bin ich alt genug dafür – ich bin so alt wie nie zuvor. Aber wenn ich heute Elfjährige treffe, denke ich: Wow, das erscheint mir verrückt." Er bewundere seine Eltern dafür, dass sie ihn damals gut durch diese außergewöhnliche Zeit gebracht hätten.