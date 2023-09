Verlobung bei den jordanischen Royals

Jordanien im Hochzeitsfieber

Erst am 1. Juni hatte Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah bei einer prunkvollen Zeremonie Radschwa Al Saif geheiratet. Zu der Hochzeit in der Hauptstadt Amman kamen unter anderem der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate, der niederländische König Willem-Alexander sowie die amerikanische First Lady Jill Biden.

Hussein ist der √§lteste Sohn des K√∂nigs Abdullah II. und seiner Frau Rania. Im Jahr 2009 ernannte sein Vater ihn, damals noch ein Teenager, zum Kronprinzen. Mehrere Jahre zuvor hatte K√∂nig Abdullah II. seinem j√ľngeren Halbbruder, Prinz Hamsa, den Titel entzogen, das Amt blieb in der Zwischenzeit unbesetzt.