Vater von Emma Watson weiß, was auf die Eltern der neuen "Harry Potter"-Stars zukommt

US-Schauspieler John Lithgow wird Professor Albus Dumbledore spielen, der Brite Nick Frost den freundlichen Wildhüter Rubeus Hagrid. Die Rolle von Severus Snape übernimmt Paapa Essiedu. Es ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Heute sind sie alle drei weltberühmt.

"Wenn sie reden wollen..."

Dass wachsender Erfolg und Druck auch mit Sorgen verbunden sind, deutete Chris Watson, Vater von Emma Watson, jetzt in einem Interview an. "Als Elternteil muss man immer Angst haben", sagte er im Gespräch mit Times Radio. "Das kann eine sehr schwierige Sache für Eltern und Kind sein, mit der sie umgehen müssen", sagte er. Seiner Tochter soll der Erfolg nicht zu Kopf gestiegen sein. Geholfen habe, dass Filme in ihrer Familie generell keine große Rolle gespielt haben. "So war es einfacher für uns, sie auf dem Boden der Tatsachen zu halten", erzählte der Anwalt. Ihm sei damals wichtig gewesen, dass das Leben seiner Tochter weiter so normal wie möglich verläuft. Watson bot sich auch als Ansprechpartner für die Eltern der Jungstars der kommenden "Harry Potter"-Serie an. "Wenn sie mit jemandem reden wollen, der diese besondere Erfahrung hinter sich hat, bin ich sehr gerne dazu bereit", so Watson.