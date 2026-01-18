Uschi Glas ärgert sich, wenn Menschen im Alter "nur noch jammern"

Stretching, Krafttraining und Schritte zählen - so hält sich die deutsche Schauspielerin Uschi Glas fit. Am 2. März feiert sie ihren 82. Geburtstag.

Sie kann überhaupt nicht verstehen, wenn jemand mit dem Älterwerden hadert, wie sie im Interview mit der deutschen Bild betont.

Ständiges Gejammere ärgert sie

"Dass so viele Menschen in meinem Alter nur noch jammern. Ich ärgere mich, wenn sich jemand beschwert, Geburtstag zu haben oder älter zu werden. Ich finde das unbegreiflich!", sagt sie da.

Sie würde ihr Leben lieben, vor allem die Zeit mit ihren Enkeln, die Aufgaben in ihrem Verein "brotZeit" und dass sie nach wie vor der Kamera stehen kann.

Das Jetzt würde zählen. Ihr Antrieb sei "tief im Herzen. Ich brauche das Gefühl, gebraucht zu werden. Etwas zurückzugeben, das bringt Lebensfreude!"