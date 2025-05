US-Schauspieler Shia LaBeouf schlief zeitweise im Central Park

US-Schauspieler Shia LaBeouf hat eigenen Angaben zufolge zeitweise im berühmten Stadtpark von New York gelebt. "Ich habe im Central Park geschlafen", erzählte er im Interview mit dem Branchenblatt The Hollywood Reporter. An einer Stelle im Park würden Pferde gehalten, und es gebe eine Menge Platz, "wo man einfach nur chillen kann", so LaBeouf. Zwar müsse man alle drei bis vier Stunden umziehen, aber man könne die meiste Zeit dort verbringen.