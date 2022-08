Der US-Rapper Fetty Wap hat sich des Drogenhandels schuldig bekannt und muss nun mit einer jahrelangen Freiheitsstrafe rechnen. Der für den Hit "Trap Queen" aus dem Jahr 2015 bekannte Rapper mit dem bürgerlichen Namen Willie Junior Maxwell II räumte am Montag vor einem Bundesgericht in Long Island nahe New York ein, Kokain besessen und in Verkehr gebracht zu haben. Die Mindesthaftstrafe beträgt fünf Jahre.