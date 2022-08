Rihanna genießt ihr neues Leben als Mama

Pop-Superstar Rihanna und ihr Freund ASAP Rocky - ebenfalls Musiker - sind heuer erstmals Eltern geworden Das Baby, ein Bub, soll am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt gekommen sein, schrieb TMZ. In ihre neue Rolle sollen sich die beiden laut einem Bericht von Us Weekly gut eingefunden haben. "Sie weichen selten von der Seite ihres Babys", zitiert das Promiportal einen namentlich nicht genannten Insider. "Sie gehen aus Sorge um seine Sicherheit sehr privat mit ihrem Neugeborenen um und wollen ihn vorerst von der Öffentlichkeit fernhalten."

Rihanna legt Wert auf Privatsphäre

Beide könnten demnach "nicht glücklicher" sein. Der Name des Buben wurde noch nicht öffentlich bekannt.